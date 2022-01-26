Офіційний сайт України Ukraine.ua зазнав кібератаки

На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку.

Про це в середу, 26 січня, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

“Внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів. Станом на 13:00 доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває”, – йдеться у повідомленні.

Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту.

Найближчим часом усе ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу.

Офіційний сайт України Ukraine.ua було запущено 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну – креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманітності та чарівної природи, країну свободи та гідності, в якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього.

Сьогодні сайт Ukraine.ua доступний сімома іноземними мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та івритом. Це допомагає представити сучасну Україну мільярдам людей у всьому світі.

Як інформувала “Новинарня“, 14 січня сайти Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ, Держказначейства і ще десятків державних органів України, портал держпослуг “Дія” тощо зазнали масштабної хакерської атаки.

На багатьох сайтах зловмисники розмістили послання українською, російською і польською мовами нібито від імені поляків (зі згадками про Волинь, ОУН-УПА тощо). Крім повідомлень про нібито викрадення персональних даних українців, у завантаженому зображенні містилося залякування – “бійтеся і чекайте гіршого”.

Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 із яких зазнали несанкціонованого втручання.

За висновком СБУ, зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки.

Сайти деяких міністерств не працювали і 15 січня.

Експерти називають кібератаку частиною російської гібридної агресії та внутрішньої дестабілізації України перед можливим військовим наступом.

У зв’язку з цією подією Євросоюз заявив, що скличе засідання Політичного й безпекового комітету на рівні послів для недопущення подальшої ескалації напруги навколо України.

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