СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3889488 +19118
Летальні випадки:
99443 +161
Одужали:
3591201 +5863
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17581514 (+58184). Оновлено: 08:15 25.01.2022
Home / Війна / В Україні 64% громадян підтримують вступ до НАТО

В Україні 64% громадян підтримують вступ до НАТО

25/01/2022 15:57

В Україні 64% громадян підтримують вступ нашої держави до Північноатлантичного альянсу.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 25 січня, про це свідчать результати соціологічного дослідженням, яке провів Український інститут майбутнього спільно з соціологічною компанією “Нью Імідж Маркетинг Груп”.

Так, 40% респондентів повністю підтримують ініціативу вступу до НАТО, 24% – скоріше підтримують, 8% – скоріше не підтримують і зовсім не підтримують 9%. 13% не мають однозначної думки з цього питання.

Зокрема, чоловіки сумарно дещо більше висловились за вступ до НАТО, ніж жінки – 73% проти 59%. Щодо вікового розподілу, то представники вікової категорії 45+ підтримують вступ найбільше, а респонденти віком 18-27 – найменше: 69% проти 54% відповідно.

Також у Києві та на заході України виявилося найбільше прихильників вступу до НАТО – 71% та 73%. Найменш цю ідею підтримують на сході – 47%.

Опитування “Чи готові українці до великої війни?” проводилося протягом 1-23 січня 2022 року на території України (крім міст на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької та Луганської області, окупованої АР Крим), вибірка репрезентативна і становить 1 200 респондентів, віком 18+.
Методологія: онлайн-опитування по інтерактивній структурованій анкеті, посилання на яку відправлялося потенційним респондентам з бази даних. Дизайн вибірки: багатоступенева, комбінована — пропорційно стратифікована за регіонами, з квотним скринінгом на щаблі відбору респондента.
Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.

Читайте також:
Болгарія і Румунія різко відповіли Росії на вимогу щодо виведення сил НАТО

Унікальних переглядів: 86
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україну прибула третя партія зброї зі США

доповнюється У міжнародному аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з новою партією додаткової оборонної допомоги зі США у рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів. Про це у вівторок, 25...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse