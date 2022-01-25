В Україні 64% громадян підтримують вступ до НАТО

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В Україні 64% громадян підтримують вступ нашої держави до Північноатлантичного альянсу.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 25 січня, про це свідчать результати соціологічного дослідженням, яке провів Український інститут майбутнього спільно з соціологічною компанією “Нью Імідж Маркетинг Груп”.

Так, 40% респондентів повністю підтримують ініціативу вступу до НАТО, 24% – скоріше підтримують, 8% – скоріше не підтримують і зовсім не підтримують 9%. 13% не мають однозначної думки з цього питання.

Зокрема, чоловіки сумарно дещо більше висловились за вступ до НАТО, ніж жінки – 73% проти 59%. Щодо вікового розподілу, то представники вікової категорії 45+ підтримують вступ найбільше, а респонденти віком 18-27 – найменше: 69% проти 54% відповідно.

Також у Києві та на заході України виявилося найбільше прихильників вступу до НАТО – 71% та 73%. Найменш цю ідею підтримують на сході – 47%.

Опитування “Чи готові українці до великої війни?” проводилося протягом 1-23 січня 2022 року на території України (крім міст на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької та Луганської області, окупованої АР Крим), вибірка репрезентативна і становить 1 200 респондентів, віком 18+.

Методологія: онлайн-опитування по інтерактивній структурованій анкеті, посилання на яку відправлялося потенційним респондентам з бази даних. Дизайн вибірки: багатоступенева, комбінована — пропорційно стратифікована за регіонами, з квотним скринінгом на щаблі відбору респондента.

Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.

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