НАТО не розміщуватиме бойові підрозділи в Україні, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати свої бойові частини в Україні попри наростання російської загрози. Проте докладе зусиль для зміцнення своєї бойової готовності, особливо на східному фланзі.
Про це він заявив у вівторок, 25 січня, інформує CNN.
“Альянс не буде розміщувати бойові підрозділи НАТО в Україні, але ми повинні бути впевнені, що не виникне непорозуміння щодо нашої готовності, нашої відданості захисту всіх союзників, особливо у східній частині Альянсу”, – сказав Столтенберг.
Він пояснив, що саме тому Альянс збільшив свою присутність у східній частині, у Чорноморському та в Балтійському регіонах.
Нагадаємо, сьогодні в Середземному морі стартували великі військові навчання НАТО Neptune Strike, у яких, зокрема, візьме участь атомний авіаносець Військово-морських сил США “Гаррі Трумен” .
Читайте також:
В Україні 64% громадян підтримують вступ до НАТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!