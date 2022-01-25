НАТО не розміщуватиме бойові підрозділи в Україні, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати свої бойові частини в Україні попри наростання російської загрози. Проте докладе зусиль для зміцнення своєї бойової готовності, особливо на східному фланзі.

Про це він заявив у вівторок, 25 січня, інформує CNN.

“Альянс не буде розміщувати бойові підрозділи НАТО в Україні, але ми повинні бути впевнені, що не виникне непорозуміння щодо нашої готовності, нашої відданості захисту всіх союзників, особливо у східній частині Альянсу”, – сказав Столтенберг.

Він пояснив, що саме тому Альянс збільшив свою присутність у східній частині, у Чорноморському та в Балтійському регіонах.

Нагадаємо, сьогодні в Середземному морі стартували великі військові навчання НАТО Neptune Strike, у яких, зокрема, візьме участь атомний авіаносець Військово-морських сил США “Гаррі Трумен” .

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