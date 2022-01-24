Біля кордону з Румунією знайшли тіло 19-річного прикордонника

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У Чернівецькій області поблизу українсько-румунського кордону виявили тіло 19-річного військовослужбовця.

Про це повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко в коментарі УНН в неділю, 23 січня.

Тіло військовослужбовця Державної прикордонної служби виявили минулої п’ятниці.

“В подальшому було викликано карету швидкої медичної допомоги, проінформовано представників поліції та інших правоохоронних органів. Також на місце було викликано офіцерів прикордонного загону для проведення внутрішнього службового розслідування”, — повідомив Бровко.

Наразі щодо смерті військовослужбовця триває слідство.

Додамо, що у ніч на 23 січня 22-річний прикордонник був поранений у грудну клітину, боєць сам повідомив про інцидент та викликав допомогу, зараз він перебуває у лікувальному закладі, а його стан оцінюється як важкий.

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