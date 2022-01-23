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З початку доби ворог вчинив чотири мінометні обстріли під Водяним

23/01/2022 09:26

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 23 січня, з боку окупантів зафіксовано вже чотири порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, і всі – біля села Водяне на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

“В напрямку Водяного окупанти чотири рази відкривали вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – сказано у зведенні.

Нагадаємо, 22 січня – в День соборності України – ворог на фронті вчинив чотири атаки на позиції ЗСУ.

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