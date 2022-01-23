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Доба ООС: обстріли Травневого і Водяного, скидання ВОГа з БПЛА, поранений воїн

23/01/2022 09:15

Упродовж минулої доби, 22 січня (в День соборності України), з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення. Зокрема три обстріли, один з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також скидання гранатометного пострілу за допомогою БПЛА.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС у ранковому зведенні 23 січня.

Неподалік Травневого та безпосередньо по населеному пункту Травневе ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного на Донецькому напрямку російські найманці вчинили обстріл із мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Крім цього, противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – сказано у зведенні.

Нагадаємо, попередньої доби на фронті зберігалася “тиша”.

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