Військові ЗСУ долучилися до святкування Дня Соборності на Луганщині й Донеччині. ФОТО

Фото: мобільна пресгрупа "Північ"

На Донеччині та Луганщині відбулися урочистості напередодні Дня Соборності України, який відзначається 22 січня.

Заходи відбувалися в більшості населених пунктів Луганської і Донецької областей, повідомляє пресцентр командування ООС.

Зокрема, в Сєвєродонецьку воїни оперативно-тактичного угруповання “Північ” спільно з місцевими мешканцями долучилися до масової акції “Ланцюг єднання” в центральному сквері міста.

У Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі відбулося нагородження захисників та захисниць України державними нагородами та відзнаками місцевих органів влади.

Серед нагороджених знаком пошани Луганської обласної державної адміністрації “Захиснику Луганщини” був заступник командира однієї з окремих мотопіхотних бригад підполковник Олександр.

“Для мене є великою честю отримати цю регіональну нагороду. На Луганщині я не вперше перебуваю на ротації, тому цей регіон уже став рідним”, — зізнався підполковник.

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