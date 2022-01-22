Військові ЗСУ долучилися до святкування Дня Соборності на Луганщині й Донеччині. ФОТО

На Донеччині та Луганщині відбулися урочистості напередодні Дня Соборності України, який відзначається 22 січня.
Заходи відбувалися в більшості населених пунктів Луганської і Донецької областей, повідомляє пресцентр командування ООС.
Зокрема, в Сєвєродонецьку воїни оперативно-тактичного угруповання “Північ” спільно з місцевими мешканцями долучилися до масової акції “Ланцюг єднання” в центральному сквері міста.
У Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі відбулося нагородження захисників та захисниць України державними нагородами та відзнаками місцевих органів влади.
Серед нагороджених знаком пошани Луганської обласної державної адміністрації “Захиснику Луганщини” був заступник командира однієї з окремих мотопіхотних бригад підполковник Олександр.
“Для мене є великою честю отримати цю регіональну нагороду. На Луганщині я не вперше перебуваю на ротації, тому цей регіон уже став рідним”, — зізнався підполковник.
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