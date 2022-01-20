На День Соборності в Києві анонсують світовий ланцюг єднання під гаслом #СкажиУкраїніТак

На День Соборності, 22 січня, в Києві анонсують світовий ланцюг єднання від Софіївського до Михайлівського Собору під гаслом #СкажиУкраїніТак.
Старт акції – о 15:00 на Софійській площі.
“Ми вийдемо, щоб звернутись до західних партнерів – #SayYEStoUkraine і закликати посилити військову допомогу для України, превентивно застосувати “пекельні” санкції проти Росії, заблокувати “Північний потік”, сприяти Україні наближення до НАТО”, – йдеться в повідомленні Руху опору капітуляції, який виступає організатором акції.
Крім того, активісти закликають українських політиків об’єднати зусилля для захисту країни і “припинити взаємопоборення”.
“Закликаємо владу теж сказати “так” Україні: припинити політично мотивовані переслідування, пришвидшити реалізацію реформ, необхідних для отримання ПДЧ НАТО, всі свої сили скерувати для організації оборони держави”, – додали організатори.
Зазначається, що подібна світова акція українців “СкажиПутінуНІ / SayNOtoPutin”, організована РОК напередодні переговорів США і Росії, пройшла в 37 країнах.
Читайте також:
На мосту Патона День Соборності утворили живий “ланцюг єдності”. ФОТОРЕПОРТАЖ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!