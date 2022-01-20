На День Соборності в Києві анонсують світовий ланцюг єднання під гаслом #СкажиУкраїніТак

Фото: РОК

На День Соборності, 22 січня, в Києві анонсують світовий ланцюг єднання від Софіївського до Михайлівського Собору під гаслом #СкажиУкраїніТак.

Старт акції – о 15:00 на Софійській площі.

“Ми вийдемо, щоб звернутись до західних партнерів – #SayYEStoUkraine і закликати посилити військову допомогу для України, превентивно застосувати “пекельні” санкції проти Росії, заблокувати “Північний потік”, сприяти Україні наближення до НАТО”, – йдеться в повідомленні Руху опору капітуляції, який виступає організатором акції.

Крім того, активісти закликають українських політиків об’єднати зусилля для захисту країни і “припинити взаємопоборення”.

“Закликаємо владу теж сказати “так” Україні: припинити політично мотивовані переслідування, пришвидшити реалізацію реформ, необхідних для отримання ПДЧ НАТО, всі свої сили скерувати для організації оборони держави”, – додали організатори.

Зазначається, що подібна світова акція українців “СкажиПутінуНІ / SayNOtoPutin”, організована РОК напередодні переговорів США і Росії, пройшла в 37 країнах.

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