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Лавров у Женеві заявив, що офіційні особи Росії ніколи не погрожували Україні

21/01/2022 17:38

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що офіційні особи РФ начебто “ніколи не погрожували народові України”.

Як передає “Новинарня” у п’ятницю, 21 січня, про це він сказав на брифінгу після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Женеві.

“Я хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом наших публічних виступів, аналізом наших позицій про те, що Росія ніколи вустами своїх офіційних представників не погрожувала українському народу”, – вважає Лавров.

“Президент Зеленський, якого взяли під своє крило наші західні колеги, опікуються ним, заохочуючи на будь-які витівки, заявив публічно, що якщо хтось почувається росіянином з громадян України, то нехай він забирається в Росію, а тих, хто на Донбасі протистоїть “київському режиму”, він назвав не людьми, а особинами”, – заявив глава МЗС РФ.

На його переконання, “хто кому загрожує, і в що ці погрози виллються, – це велике питання”.

“Ми не виключаємо, то вся ця істерика, яку зараз розкручують наші західні колеги, спрямована, щоби коли не спровокувати якихось силових дій на Донбасі, то як мінімум, щоби прикрити лінію Києва на повний саботаж Мінських домовленостей”, – сказав Лавров.

Переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова в Женеві тривали 1,5 години – менше, ніж планувалося.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США перебував із візитом у Києві, де він зробив низку заяв.
Зокрема Ентоні Блінкен закликав українських політиків об’єднатися на тлі загрози Росії.

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