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Москва ще може довести діями, що не хоче захоплювати Україну, – Блінкен після зустрічі з Лавровим

21/01/2022 15:46

Держсекретар США Ентоні Блінкен після переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим  заявив, що РФ ще може переконати світ не словами, а діями, у відсутності планів захоплювати Україну.

Як передає “Європейська правда”, переговори сторін відбулися в Женеві в п’ятницю, 21 січня.

“Ми чули, що говорять російські посадовці, що вони не мають наміру захоплювати Україну. Сергій Лавров повторив мені це сьогодні. Але ми дивимось на видимі для всіх речі. І це вчинки та дії, а не слова”, – сказав Блінкен.

Він додав, що найкращим кроком для Росії зараз було би відведення військ від України.

“Я сказав Лаврову, коли Росія хоче переконати світ, що вона не має агресивного наміру щодо України, дуже хорошим стартом стала би деескалація шляхом відведення її сил від українських кордонів та участь у дипломатичних переговорах та діалозі”, – додав глава дипломатії США.

За його словами, Росія зараз стоїть перед вибором: переговори або ескалація. Він додав, що Вашингтон зараз готовий до двох сценаріїв, і нагадав, що у випадку будь-якого вторгнення США запровадять жорсткі заходи проти РФ.

Блінкен також підтвердив слова Лаврова про те, що США наступного тижня дадуть письмову відповідь на вимогу так званих “безпекових гарантій”.

США розраховують на подальші контакти з Москвою після того, як вона ознайомиться з відповіддю Вашингтона.

Переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова в Женеві тривали 1,5 години – менше, ніж планувалося.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США перебував із візитом у Києві, де він зробив низку заяв.
Зокрема Ентоні Блінкен закликав українських політиків об’єднатися на тлі загрози Росії та прокоментував кримінальну справу проти п’ятого президента Петра Порошенка.
Згодом держсекретар США вирушив із офіційним візитом у Німеччину.

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