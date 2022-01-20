“Замінували” офіс президента

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До правоохоронців надійшло повідомлення про “мінування” офісу президента України на вулиці Банковій. На місце прибули вибухотехніки, вони перевірили будівлю.

Про це в четвер, 20 січня, повідомляє “24 канал“.

“Працівники ОП не можуть потрапити на свої робочі місця. Вони змушені чекати, поки будівлю повністю перевірять на наявність вибухівки. Неподалік Банкової помітили карету швидкої допомоги”, – сказано в повідомленні.

В управлінні комунікації Нацполіції Києва підтвердили, що справді було повідомлення про “замінування”.

Станом на 16:50 у будівлі все ще працювали відповідні служби.

О 17:00 канал “Еспресо” з місця події повідомив, що будівлю ОП обстежили і вибухівку не знайшли, на Банкову почали пропускати людей.

Як відомо, з початку січня в Києві та Україні масово надсилаються фальшиві сповіщення про “мінування” шкіл, торгових центрів, станцій метро тощо. Лише протягом дня “замінували” 600 об’єктів.

Такі дії експерти вважають одним із способів дестабілізації ситуації та створення хаосу в умовах гібридної війни.

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