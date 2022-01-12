Протягом дня в Україні “замінували” 600 об’єктів, – поліція

За добу 12 січня до поліції надійшло 9 хибних повідомлень про”мінування” 600 об’єктів у різних містах України.
Такі цифри озвучив голова Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телеканалу “Рада”.
“Наразі ми з’ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки у період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано 9 зловмисників в 9 областях держави, зокрема у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви скоєння злочину. Деякі особи перебували в стані алкогольного сп’яніння”, – сказав він.
Глава поліції додав, що виклики про хибні “мінування” за 12 січня не пов’язують між собою.
За його словами, частину хибних викликів отримують з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини, часто від ув’язнених. На думку Клименка, такі хибні виклики мають на меті дестабілізацію суспільної та безпекової ситуації.
Він запевнив, що вибухотехніки та кінологи чергують у цілодобовому режимі та пильнують за безпекою громадян.
Крім того, Клименко підтвердив, що 12 січня повідомили про “мінування” усіх шкіл Дніпра – знову ж таки, наявність вибухівки не підтвердили.
Читайте також:
Анонім повідомив про мінування Чорнобильської АЕС
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!