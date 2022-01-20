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Після 2,5 діб “тиші” окупанти на фронті поновили обстріли

20/01/2022 18:21

Після двох діб без порушень “режиму тиші” обстріли з боку російських окупантів поновилися.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні 20 січня станом на 17:00.

“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано чотири порушення. З них три порушення режиму припинення вогню, два – з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення”, – сказано у зведенні.

У бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. У напрямку Катеринівки ворог вів вогонь із протитанкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно “Орлан-10”, із перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – заявили у штабі.

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Контекст

Як інформувала “Новинарня“, 22 грудня українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні ТКГ в форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. При цьому ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

Без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня. Однак наступного дня ворожі обстріли поновилися.

При цьому станом на 11:00 20 січня штаб ООС з початку місяця інформував про п’ять діб “тиші”.

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