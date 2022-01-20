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Міськрада столиці схвалила програму “Захисник Києва”: що вона передбачає

20/01/2022 16:59

Київська міська рада підтримала цільову програму “Захисник Києва” на 2022-2024 роки. Вона передбачає виділення понад 110 мільйонів гривень на зміцнення обороноздатності столиці.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі Києва в четвер, 20 січня.

“В умовах продовження збройної агресії з боку Російської Федерації проти України, високої вірогідності повномасштабного вторгнення та застосування агресором диверсійно-розвідувальних сил або здійснення актів тероризму, важливого значення набуває виконання заходів з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві. Зокрема на це і спрямовані заходи, що увійшли до програми “Захисник Києва”, – заявив заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

Він зазначив, що реалізація прийнятої Київрадою програми дозволить обладнати пункти постійної дислокації для бригади Сил територіальної оборони в кожному районі міста Києва, забезпечити бригаду необхідними навчально-тренувальними комплексами та майном і підвищити готовність системи мобілізації міста Києва.

Крім того, у рамках програми заплановано створити Єдиний центр підготовки Сил муніципальної безпеки міста Києва, зокрема і бригади територіальної оборони.

“Після підготовки резервістів та налагодження роботи підрозділів Київ матиме розвинуту та ефективну окрему бригаду територіальної оборони, яка буде готова до виконання завдань протягом 24 годин”,- підсумував заступник голови КМДА.

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