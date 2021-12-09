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Уряд пропонує посилити відповідальність публічних осіб за заперечення збройної агресії Росії проти України

09/12/2021 14:52

Кабінет Міністрів України схвалив два законопроєкти щодо відповідальності за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, публічне заперечення тимчасової окупації Росією територій у Донецькій та Луганській областях, Криму та Севастополя.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 грудня, передає АрміяInform.

“Сьогодні ми підтримали два законопроєкти, які стосуються національної безпеки нашої держави. Вони передбачають зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії РФ проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій”, – зазначив Шмигаль.

Очільник уряду впевнений, що парламент підтримає таку ініціативу.

Це законопроєкти “Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання публічного заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію частини території України протиправним діянням” та “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію частини території України”.

Як зазначається у пояснювальній записці, адміністративна відповідальність запроваджується для запобігання та зменшення кількості випадків суспільно небезпечної чи провокативної поведінки окремих національних чи іноземних публічних діячів, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, політично значущих осіб в умовах міжнародного збройного конфлікту.

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