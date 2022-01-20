Арестовича внесли в базу “Миротворець”

Олексій Арестович

Колишнього радника голови офісу президента Олексія Арестовича внесли до бази “Миротворець”.

Як передає “Новинарня” в четвер, 20 січня, відповідна інформація розміщена на сайті центру.

“Професійний провокатор. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація державних органів влади та управління”, – йдеться в повідомленні.

На сайті опублікували скріншоти листувань Арестовича у соцмережах, де він грубо відповідав коментаторам і різко висловлювався про ЗСУ.

Також “Миротворець” нагадав Арестовичу його зустріч з російським неонацистом Олександром Дугіним у 2005 році. Після цього у блогера, мовляв, змінився політичний напрямок і він почав говорити про оборону Криму.

Нагадаємо, Олексій Арестович займав посаду позаштатного радника голови ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони з 1 грудня 2020 року.

Наприкінці жовтня 2020 року став речником української делегації в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на сході України.

17 січня він заявив, що звільняється з цих посад “через особисті причини”.

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