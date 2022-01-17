Арестович звільнився з посади речника делегації України в ТКГ

Олексій Арестович

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови офісу президента Андрія Єрмака та з посади речника делегації України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він заявив у понеділок, 17 січня, в коментарі “4 каналу”.

Зазначається, що Арестович звільнився за власним бажанням, а на наступній зустрічі ТКГ його вже не буде.

Олексій Арестович наголосив, що пішов з посад через “особисті причини”.

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