Україна отримала від США ще мільйон доз вакцини Pfizer

Україна отримала від уряду Сполучених Штатів Америки мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19.
Про це в середу, 19 січня, інформує пресслужба посольства США.
“Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги в забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту “Омікрон”, – ідеться в повідомленні.
The 🇺🇸 government provided nearly a million more doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to 🇺🇦. This delivery by UNICEF through COVAX is part of a global effort and will help ensure Ukrainians have critical protection from the disease, especially with the spread of Omicron variant. pic.twitter.com/WmXoVP1U0F
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 19, 2022
Нагадаємо, Україні протягом минулої доби, 18 січня, вакциновані проти COVID-19 85 177 людей. З них першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744, додаткову дозу отримали 614 , бустерну – 17 618 осіб.
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