Україна отримала від США ще мільйон доз вакцини Pfizer

Україна отримала від уряду Сполучених Штатів Америки мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19.

Про це в середу, 19 січня, інформує пресслужба посольства США.

“Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги в забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту “Омікрон”, – ідеться в повідомленні.

The 🇺🇸 government provided nearly a million more doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to 🇺🇦. This delivery by UNICEF through COVAX is part of a global effort and will help ensure Ukrainians have critical protection from the disease, especially with the spread of Omicron variant. pic.twitter.com/WmXoVP1U0F

