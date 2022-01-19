На Луганщині застрелився контрактник ЗСУ

На Луганщині 18 січня загинув військовослужбовець-контрактник, попередня версія події – самогубство.
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у вівторок, 18 січня.
“18.01.2022 Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області”, – йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.
За фактом загибелі військовослужбовця відкрито провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.
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