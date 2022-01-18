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В окупованому Криму росіяни завербували в “Юнармію” близько 29 тис. дітей

18/01/2022 19:16

В анексованому Російською Федерацією Криму близько 29 тисяч дітей незаконно задіяні у воєнізованій організації окупантів “Юнармія”.

Про це інформує “Крим.Реалії”

“У Криму та Севастополі організовано 874 загони так званої «Юнармії», куди входять близько 29 тисяч дітей”, – пише видання з посиланням на пресслужбу Чорномоського флоту РФ.

Лише за 2021 рік до російської воєнізованої організації було зараховано близько чотирьох тисяч дітей, що мешкають на окупованому півострові.

Військові примушують їх до “участі в героїко-патріотичних та освітніх заходах, особлива увага яких спрямована на збереження пам’яті про подвиги та бойові традиції старших поколінь, пам’ятні події та дати в історії Росії, Чорноморського флоту та Південного військового округу”.

До кінця 2024 року російські військові запланували прийняти до лав “Юнармії” кожного десятого школяра у Криму.

Також із 2019 року загони “Юнармії” створюються і на непідконтрольних Україні територіях в ОРДЛО.

У прокуратурі АР Крим та м.Севастополя подібні дії кваліфікують як воєнний злочин згідно зі ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), оскільки пропаганда, спрямована на вступ до армії цивільного населення, заборонена статтею 51(1) Женевської конвенції від 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

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