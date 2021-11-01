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Керівника штабу “Юнармії” в окупованому Криму судитимуть за пропаганду служби у війську РФ серед дітей

01/11/2021 21:06

Так званого керівника регіонального штабу “Юнармії” в тимчасово окупованому Севастополі судитимуть за пропаганду служби в армії Росії серед дітей.

Про це повідомили в офісі генпрокурора у понеділок, 1 листопада.

За даними слідства, у 2016 році обвинувачений на посаді “керівника регіонального штабу “Юнармії” у Севастополі” організовував та здійснював пропаганду на користь добровільного вступу до армії Росії.

Його також звинувачують у підготовці з основ військової служби у навчальних закладах, військово-патріотичного виховання для служби в збройних силах РФ. За даними слідчих цей “керівник штабу” також виступав у ЗМІ для детального поширення та роз’яснення особливостей підготовки військово-патріотичного виховання в організації.

В ОГП вказують, що своїми діями обвинувачений порушив закони та звичаї війни: пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена Конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Наразі прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо «керівника регіонального штабу “Юнармії”» за ч. 1 ст. 438 КК України. Ця стаття передбачає від 8 до 12 років тюрми.

“Юнармія”, як заявляють у Росії, дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронатом міністерства оборони РФ. На півострові Крим він почав діяти після його окупації, такі ж “регіональні штаби” з’явилися на окупованих територіях Донбасу.
“Керівники” цієї організації ставлять собі за мету «виростити покоління, здатне захищати вітчизну зі зброєю в руках».

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