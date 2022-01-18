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Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – ЗМІ

18/01/2022 10:22

Росія з 5 січня почала вивозити родини своїх дипломатів із України. Вивіз дружин і дітей співробітників посольства у Києві почався за тиждень до інтенсивних перемовин РФ із США і НАТО щодо скупчення військ біля України.

Про це інформує New York Times із посиланням на посадовців США і України.

Після публікації матеріалу в МЗС РФ заявили, що посольство в Києві нині працює в штатному режимі, пише “Інтерфакс-Україна”.

5 січня 18 людей, переважно – члени родин дипломатів, сіли в автобуси і поїхали до Москви, повідомив високопоставлений співробітник української служби безпеки.

В наступні дні з Києва та консульства у Львові виїхали ще близько 30 людей. Дипломатам із двох інших російських консульств, за словами анонімного співробітника служби безпеки, сказали підготуватися до виїзду.

Інтерпретація евакуації – це частина таємного плану президента РФ Володимира Путіна, вважають у New York Times. Це може бути частково пропагандою, частково – підготовкою до конфлікту, а частково – оманливим кроком. Це також може поєднувати всі ці три опції.

Тихий і повільний вивіз своїх громадян відбувся на тлі масштабної кібератаки на українські урядові сайти, стягування важкої військової техніки зі сходу на захід Росії та підготовки до навчань РФ і Білорусі. Українські посадовці впевнені, що введені в Білорусь для тренувань російські війська насправді лишатимуться там невідомий термін.

Про майбутню евакуацію посольства Росії знали посадовці США.

“У нас є інформація, що вказує на підготовку російським урядом евакуації членів їхніх родин із посольства Росії в Україні в кінці грудня і на початку січня”, – йдеться в заяві посадовця, імʼя якого журналісти не назвали.

Українські посадовці підтвердили, що бачили евакуацію росіян, але питання, для чого вона була проведена, лишається відкритим.

У Вашингтоні тим часом все ще переконані, що остаточного рішення щодо вторгнення чи невторгнення в Україну Путін ще не зробив. Накопичення військ відбувається меншими темпами, ніж Пентагон очікував ще місяць тому.

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