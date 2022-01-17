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Сі Цзіньпін закликав світ відмовитися від “менталітету холодної війни” і конфронтації

17/01/2022 16:26

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін попередив світ про “катастрофічні наслідки” у разі конфронтації та закликав міжнародну спільноту до солідарності.

Про це він заявив на відкритті Всесвітнього економічного форуму у Давосі, який через пандемію COVID-19 знову відбувається у віртуальному форматі, інформує сайт CNBC.

Сі Цзіньпін закликав країни відійти від “менталітету холодної війни”.

Він вважає, що історія неодноразово показувала – конфронтація має лише катастрофічні наслідки.

“Історія знову і знову доводить, що протистояння не вирішує проблеми. Це тягне за собою лише катастрофічні наслідки. Протекціонізм і односторонність не можуть захистити нікого. Зрештою, вони завдають шкоди іншим, а також власним інтересам. Ще гіршими є практики гегемонії та знущань, які суперечать плину історії”, – заявив Сі Цзіньпін.

Він сказав, що “правильним шляхом для людства є мирний розвиток і взаємовигідне співробітництво”.

Нагадаємо, нещодавно в Європарламенті закликали до повного бойкоту зимових Олімпійських ігор в Пекіні, які відбудуться протягом 4-20 лютого.
Раніше США заявили, що Китай здійснює геноцид проти уйгурів та інших меншин, переважно мусульманських, у регіоні Сіньцзян, два мільйони людей перебувають у таборах для затриманих. Правозахисні групи задокументували протиправну політику Китаю, включаючи репресії за релігійною ознакою, тортури та примусову стерилізацію у таборах.

Пекін традиційно заперечує репресії проти уйгурів, заявляючи, що людей поміщають у центри перевиховання для боротьби з екстремізмом.

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