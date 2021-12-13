СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3563165 +4073
Летальні випадки:
91215 +188
Одужали:
3205879 +9966
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16306176 (+11639). Оновлено: 08:13 13.12.2021
Home / Світ / КНДР і Південна Корея готові до укладення мирної угоди

КНДР і Південна Корея готові до укладення мирної угоди

13/12/2021 09:01

Лідери Південної Кореї та Північної Кореї, а також США й Китаю висловили загальну згоду про укладення мирної угоди.

Про це інформує BBC із посиланням на слова президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

“Північна та Південна Кореї, а також США й Китай загалом погодилися оголосити про формальне завершення Корейської війни, сказав президент Південної Кореї Мун Чже Ін”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, офіційні перемовини ще не розпочалися через вимогу КНДР щодо припинення “ворожої політики” США.

“Через це ми не можемо сісти за стіл для обговорення декларації. Ми сподіваємося, що спілкування буде розпочато”, – сказав Чже Ін.

Як відомо, Корейська війна тривала з 1950-го по 1953-й рік й завершилася перемир’ям, а не мирною угодою.
Відтоді Північна та Південна Кореї офіційно перебувають у стані війни одна з одною за підтримки Китаю та США.

Нагадаємо, наприкінці липня між Північною та Південною Кореями відновили роботу прямого телефонного сполучення.

Читайте також:
Російські дипломати поверталися з Північної Кореї на дрезині

Унікальних переглядів: 71
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

COVID-19 в Україні: понад чотири тисячі нових хворих за добу, одужали майже 10 тис. людей

Коронавірус в Україні за днями – 2021 Infogram За минулу добу, 12 грудня, в Україні зареєстрували 4 073 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є дані,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse