КНДР і Південна Корея готові до укладення мирної угоди

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін

Лідери Південної Кореї та Північної Кореї, а також США й Китаю висловили загальну згоду про укладення мирної угоди.

Про це інформує BBC із посиланням на слова президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

“Північна та Південна Кореї, а також США й Китай загалом погодилися оголосити про формальне завершення Корейської війни, сказав президент Південної Кореї Мун Чже Ін”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, офіційні перемовини ще не розпочалися через вимогу КНДР щодо припинення “ворожої політики” США.

“Через це ми не можемо сісти за стіл для обговорення декларації. Ми сподіваємося, що спілкування буде розпочато”, – сказав Чже Ін.

Як відомо, Корейська війна тривала з 1950-го по 1953-й рік й завершилася перемир’ям, а не мирною угодою.

Відтоді Північна та Південна Кореї офіційно перебувають у стані війни одна з одною за підтримки Китаю та США.

Нагадаємо, наприкінці липня між Північною та Південною Кореями відновили роботу прямого телефонного сполучення.

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