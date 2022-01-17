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Активіст із Одеси Ганул пропонує НАТО передати свої землі під базу Альянсу

17/01/2022 21:25

Громадський діяч та природозахисник, одесит Дем’ян Ганул звернувся зі заявою до генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга про бажання передати 5,3 га приватної землі під розміщення військової бази НАТО на Кіровоградщині.

Про це він повідомив у фейсбуці в понеділок, 17 січня.

“Так сталося, що я володію правом власності на більш як п’ять гектарів землі у центральній частині України, яку отримав у спадок. У зв’язку з відкритим ринком землі хочу передати вищезгадану ділянку блоку NATO Allied Air Command на безкоштовне довічне користування”, – йдеться у заяві.

За словами активіста, “цільове призначення (земельної ділянки, –  “Н”) цілком підходить для розміщення військової бази Альянсу”.

Ганул уточнив, що свою заяву надіслав на ім’я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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Україна

Активіст із Одеси Ганул пропонує НАТО передати свої землі під базу Альянсу

Громадський діяч та природозахисник, одесит Дем’ян Ганул звернувся зі заявою до генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга про бажання передати 5,3 га приватної землі під розміщення військової бази НАТО...

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