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Біля Катеринівки окупанти поранили українського воїна

16/01/2022 17:25

Внаслідок бойових дій у неділю, 16 січня, на Луганщині один український воїн отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС у вечірньому зведенні станом на 17:00.

“Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення“, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – додали у штабі.

Контекст

Село Катеринівка в Попаснянському районі Луганщини восени 2019 року стало однією з ділянок розведення військ, що мало б усунути загрозу обстрілів. Однак цього не сталося.

22 грудня 2021 року українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні ТКГ в форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. При цьому ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

Без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня. Втім наступного дня ворожі обстріли поновилися.

Із початку січня 2022-го було вже три доби, коли противник дотримувався режиму припинення вогню.

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