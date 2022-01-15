СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3748079 +10569
Летальні випадки:
98195 +127
Одужали:
3551283 +6172
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17147892 (+39207). Оновлено: 08:12 15.01.2022
Home / Світ / Європа / Шевченка звільнили з “Дженоа” після двох місяців роботи

Шевченка звільнили з “Дженоа” після двох місяців роботи

15/01/2022 15:17

Колишнього головного тренера збірної України, титулованого футболіста Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського клубу “Дженоа”.

Про це з посиланням на пресслужбу клубу повідомляє Sport.ua.

Як писала “Новинарня“, Шевченко очолив “Дженоа” 7 листопада 2021 року. На той час у поточному чемпіонаті Серії А “Дженоа” перебувала в зоні вильоту.

Як повідомляли італійські ЗМІ, контракт з українцем уклали на період до літа 2024 року.

Під керівництвом українця команда виграла лише один кубковий матч. Ще сім матчів завершилися поразками і тричі підопічні Шевченка зіграли внічию.

В останньому матчі головного тренера Шевченка “Дженоа” програла “Мілану” (1:3) в Кубку Італії. Саме в складі “Мілана” Шевченко як гравець виграв свої головні титули, зокрема “Золотий м’яч” 2004 року.

Після поразки “Дженоа” в Мілані італійські ЗМІ знову заговорили про можливу відставку Шевченка. “Мені 45 років, я ще молодий і набираюся досвіду. Життя складається зі злетів і падінь, перемог і поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проекті. Я просто роблю свою роботу кожен день. Потім клуб повинен буде повідомити про своє рішення”, – прокоментував тоді ці чутки Шева.

“Дженоа” була першим клубом, який Андрій Шевченко очолив як тренер. До того він тренував лише збірну України – у 2016-2021 роках.

Читайте також:
Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України

Унікальних переглядів: 198
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Помер одіозний голова СБУ часів президента Кучми

На 83-му році життя помер колишній політик, очільник Служби безпеки України часів президентства Леоніда Кучми, генерал армії Леонід Деркач. Про це ввечері 14 січня повідомив його син, народний депутат...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse