Шевченка звільнили з “Дженоа” після двох місяців роботи

Колишнього головного тренера збірної України, титулованого футболіста Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського клубу “Дженоа”.
Про це з посиланням на пресслужбу клубу повідомляє Sport.ua.
Як писала “Новинарня“, Шевченко очолив “Дженоа” 7 листопада 2021 року. На той час у поточному чемпіонаті Серії А “Дженоа” перебувала в зоні вильоту.
Як повідомляли італійські ЗМІ, контракт з українцем уклали на період до літа 2024 року.
Під керівництвом українця команда виграла лише один кубковий матч. Ще сім матчів завершилися поразками і тричі підопічні Шевченка зіграли внічию.
Після поразки “Дженоа” в Мілані італійські ЗМІ знову заговорили про можливу відставку Шевченка. “Мені 45 років, я ще молодий і набираюся досвіду. Життя складається зі злетів і падінь, перемог і поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проекті. Я просто роблю свою роботу кожен день. Потім клуб повинен буде повідомити про своє рішення”, – прокоментував тоді ці чутки Шева.
“Дженоа” була першим клубом, який Андрій Шевченко очолив як тренер. До того він тренував лише збірну України – у 2016-2021 роках.
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