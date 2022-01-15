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Глава ПЦУ Епіфаній захворів на “ковід”

15/01/2022 18:02

Глава ПЦУ, Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус.

Про отриманий діагноз удень в суботу, 15 січня, повідомила пресслужба Київської митрополії УПЦ (ПЦУ).

Зазначається, що минулого року предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації.

У зв’язку із захворюванням митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів.

“Просимо духовенство і вірних підносити молитви про швидке одужання предстоятеля Православної церкви України”, – сказано в повідомленні.

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Україна

Глава ПЦУ Епіфаній захворів на “ковід”

Глава ПЦУ, Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Про отриманий діагноз удень в суботу, 15 січня, повідомила пресслужба Київської митрополії УПЦ (ПЦУ)....

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