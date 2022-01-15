Держдеп США опитав компанії на предмет збільшення поставок газу в Європу через можливу війну

Представники Держдепартаменту США звернулися до енергетичних компаній із запитом, чи зможуть вони забезпечити додаткові постачання газу до Європи в разі потреби.

Як повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, це питання постало на тлі стурбованості Вашингтона через те, що Росія готується до “можливого нового військового нападу” на Україну.

“Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і санкції США через будь-який конфлікт можуть порушити це постачання. Будь-які перебої в постачанні російського газу до Європи посилили б енергетичну кризу, спричинену дефіцитом палива”, – зазначено в публікації 15 січня.

За інформацією Reuters, обговорення Держдепартаменту з енергетичними компаніями вів старший радник з енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

У відповідь на запити компанії повідомили урядовцям, що “глобальні поставки газу обмежені та що доступного газу мало, щоб замінити великі обсяги з Росії”.

Держдепартамент, як зазначив співрозмовник інформагенції, не просив компанії нарощувати виробництво.

“Ми обговорили низку непередбачених ситуацій і обговорили спільні дії з нашими партнерами та союзниками”, – повідомило джерело.

Інші співрозмовники повідомили, що “не лише запитали в компаній, які вони мають можливості для збільшення поставок, але і чи є в них можливість збільшити експорт і в разі необхідності відкласти технічне обслуговування на місцях”.

Невідомо, до яких саме компаній звернулися представники Держдепу.

Royal Dutch Shell, ConocoPhillips і Exxon відмовилися від коментарів. Chevron Corp, Total, Equinor і Qatar Energy не відразу відповіли на запит про коментар.

Проте одне з джерел повідомило, що “його компанію запитали, чи має вона можливість відкласти технічне обслуговування на газових родовищах у разі необхідності”.

Речник Ради національної безпеки США не коментував перемовин з енергетичними компаніями, але підтвердив, що планування на випадок надзвичайних ситуацій триває.

“Оцінка потенційних побічних ефектів і пошук шляхів їх зменшення – це належне управління та стандартна практика”, – сказав речник.

Читайте також:

У Кремлі заявили, що переговори були невдалими, а санкції США проти Путіна рівноцінні розриву відносин