НАТО підпише з Україною угоду про посилення кіберспівпраці

Єнс Столтенберг, фото з офіційного сайту НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив кібератаку на сайти українських держорганів і повідомив, що Альянс найближчим часом підпише з Україною угоду про посилення кіберспівпраці.

Його заяву опубліковано на сайті НАТО в п’ятницю, 14 січня.

Столтенберг зазначив, що НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи їй посилити кіберзахист, кіберфахівці Альянсу обмінюються з українськими колегами даними про шкідливу діяльність хакерів, а експерти союзників НАТО співпрацюють з українською владою на місцях.

Він запевнив, що НАТО продовжить “рішучу політичну та практичну підтримку України”.

“Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці, що включає доступ України до платформи НАТО з обміну інформацією про шкідливі програми”, — сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, 14 січня сайти Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ і низки інших державних органів України, портал держпослуг “Дія” зазнали масштабної хакерської атаки.

На сторінці МЗС зловмисники розмістили повідомлення українською, російською і польською мовами. У ньому були погрози українцям та згадки про історію, зокрема про ОУН-УПА.

У відомствах, що зазнали атаки, закликали громадян користуватися іншими вебресурсами, зокрема офіційними сторінками міністерств у соцмережах.

Читайте також:

Злам урядових сайтів: глава Мінцифри Федоров вважав роль кібербезпеки “трохи перебільшеною”