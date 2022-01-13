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Головнокомандувач ЗСУ Залужний відвідав штаб-квартиру НАТО

13/01/2022 16:25

Під час візиту до штаб-квартири НАТО Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний провів зустріч із начальником Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки генералом Даніелем Змеко.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Головнокомандувача ЗСУ в четвер, 13 січня, в фейсбуці.

Cторони обговорили практичні питання двостороннього військового співробітництва, зокрема участь у спільних заходах підготовки.

Фото: Facebook/CinCAFU

Також, як зазначив генерал-лейтенант Валерій Залужний, було підписано Меморандум про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки МОУ для офіцера зв’язку Збройних сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування.

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