Санкції – єдина мова, яку розуміє Путін, – МЗС Польщі

Павел Яблонський. Фото: INTERIA.PL

Заступник голови міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що країни Заходу повинні рішуче проводити переговори з Російською Федерацією і при цьому бути готовими до посилення санкцій.

Про ц інформує “Польське радіо”.

“Якщо вести переговори, то це потрібно робити рішуче… Якщо Росія не відмовиться від своїх агресивних дій, то санкції повинні продовжуватися і посилюватися. Це єдина мова, яку розуміє Путін”, – зауважив Яблонський.

Він вважає, що зараз на Заході з’являтимуться думки, мовляв, Росію потрібно вислухати, зрозуміти її позицію.

Проте поки РФ не перестане порушувати міжнародне право й не відмовиться від окупації частини України, її не можна визнавати раціональним партнером.

Яблонський зазначив, що ключовим для Заходу є виконання зобов’язань, які стосуються солідарності з Україною.

“Україна з 2014 року, де-факто вже вісім років, перебуває у стані війни. Навіть якщо вона менш інтенсивна, ніж у 2014 році, там все ще відбуваються зіткнення, гинуть люди. Якщо ми зобов’язалися, що підтримуватимемо і гарантуватимемо незалежність України, то не можемо зараз відмовлятися від цих зобов’язань лише тому, що Путін нас чимось полякав”, – сказав заступник глави МЗС Польщі.

Він вважає, що такі зобов’язання з боку Заходу є найважливішим питанням, і Польща та інші країни Центрально-Східної Європи сподіваються, що їх буде дотримано.

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