Окупанти проводять на Донбасі “тиждень мобілізаційної готовності”, – ГУР

Російські найманці в ОРДЛО. Фото: Reuters

Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання й частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це у вівторок, 11 січня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.

“З 10 січня за єдиним планом підготовки ЗС РФ у 1-му (Донецьк) та 2-му (Луганськ) армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами”, – йдеться в повідомленні.

Українська розвідка зазначила, що також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.

“Водночас силові структури окупаційних адміністрацій у посиленому режимі здійснюють розшукові заходи щодо осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів”, – наголосили в ГУР МОУ.

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