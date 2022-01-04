Російські окупанти посилюють передову системами спостереження і снайперами, – розвідка

Російські окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення на Донбасі.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у вівторок, 4 січня.
Зазначається, що командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.
“Зокрема, на період проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження”, – ідеться в повідомленні.
Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення, збільшили кількість снайперських пар. Під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об’єднаних сил.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 3 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Один український військовий отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів.
Читайте також:
Росія становить реальну загрозу безпеці Європи, – Міноборони Естонії
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!