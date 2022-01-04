Доба ООС: три ворожих обстріли, український воїн отримав важке поранення

Упродовж минулої доби, 3 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів.
У напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів.
“Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий”, – йдеться в повідомленні.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7:00 вівторка, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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