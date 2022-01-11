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Ексспівробітник СБУ, що перейшов на бік бойовиків, отримав 10 років ув’язнення

11/01/2022 14:10

У Чернівцях Шевченківський районний суд  заочно засудив до десяти років позбавлення волі учасника терористичної організації “ДНР”.

Про це у вівторок, 11 січня, інформує пресслужба СБУ.

Йдеться про громадянина України, який у липні 2014 року добровільно приєднався до незаконного збройного формування “Макіївський міський відділ Міністерства державної безпеки ДНР”.

Це колишній співробітник Служби безпеки України, що має спеціальну освіту, професійні навички, фізичну, військову та оперативну підготовку.

Зловмисник здійснював підривну діяльність, спрямовану на протидію Збройним силам України, СБУ та іншим формуванням, залученим до проведення антитерористичної операції й операції Об’єднаних сил на території Донецької області.

Також терорист активно займався пошуком нових працівників так званої “МДБ ДНР” та вербуванням цивільного населення для збору інформації про учасників АТО й ООС.

Однією з особливостей “служби” засудженого було переслідування місцевих мешканців за нібито сприяння правоохоронним та іншим державним органам України.

Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, його оголошено в розшук.

В офісі генпрокурора додали, що призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.

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