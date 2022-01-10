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СБУ затримала російського агента, що планував теракти на Одещині. ВІДЕО

10/01/2022 21:08

Служба безпеки України викрила агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області.

Про це в понеділок, 10 січня, інформує пресцентр СБУ.

Агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб.

Зловмисника затримали тоді, коли він вербував виконавця для нових злочинів. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.

“Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів. Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що наступними цілями агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області.

“Таким чином російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито “наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення”, – зазначає пресцентр СБУ.

Зловмисника затримали під час його зустрічі із виконавцем. Чоловік давав нове завдання щодо підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Фігурантові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Україна

СБУ затримала російського агента, що планував теракти на Одещині. ВІДЕО

Служба безпеки України викрила агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області. Про це в понеділок, 10 січня, інформує пресцентр СБУ. Агентом виявився іноземець, який періодично...

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