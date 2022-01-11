Армія США стежить за російським кораблем у Тихому океані

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Військові Сполучених Штатів Америки заявили, що в акваторії Тихого океану, неподалік Гаваїв, виявлений військовий корабель РФ ССВ-535 “Карелія”. Армійці США стежать за ним. Про це інформує видання Star Advertiser. Корабель перебуває неподалік виключної економічної зони Гаваїв, спостерігати за його переміщеннями американські військові почали 7 січня. “Індо-Тихоокеанське командування збройних сил США стежить за російським кораблем, що проводить операції у міжнародних водах неподалік Гаваїв”, – зазначив речник Індо-Тихоокеанського командування збройних сил США майор Роб Мартінс. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець