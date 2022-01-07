Лукашенко хоче повернути Україну в лоно “справжньої віри”

Олександр Лукашенко в церкві Преподобних Оптинських старців. Мінськ, 7 січня 2022 р. Фото: БЕЛТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україну “треба повернути в лоно справжньої віри” після “православного розколу”.

Про це він сказав під час відвідання храму Преподобних Оптинських старців у Мінську на свято Різдва Христового за юліанським календарем, повідомляє білоруська державна агенція Белта.

“Нам треба зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть за релігійними напрямами такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що й нам хотіли у 2020 році піднести – автокефалію, розкол нашої церкви, і так далі й тому подібне. Ви це все знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів”, – заявив білоруський диктатор.

У своїй промові Лукашенко також заявив, що “взяв жорсткіший курс на збереження суверенітету та незалежності, але й одночасно на зміцнення зв’язків із дружніми та братніми державами”.

“Повинен вам сказати, що цей рік буде непростим. Світ зміниться серйозним чином. Світ зміниться у плані об’єднання народів і держав у союзи. Таким державам, як ми, наодинці не просто буде важко вижити – буде неможливо. Тому я і взяв більш жорстокий курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були у тісному зв’язку з нашими найближчими друзями та братами”, – заявив очільник Білорусі.

“Хто це? Це Росія. Це Казахстан. Це Україна. Неважливо, що там відбувається сьогодні. Там народ знедолений до крайності. Так довго тривати не може”, – “пояснив” Лукашенко.

Як писала “Новинарня“, 22 листопада 2020 року, після придушень протестів у Білорусі, предстоятель Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін оголосив Олександрові Лукашенку анафему.

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