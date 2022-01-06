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Росія розблокувала поставку партії вугілля для Луганської ТЕС

06/01/2022 18:37

В Україну доставили перші 60 вагонів енергетичного вугілля для Луганської ТЕС, яка є головним джерелом енергії для області, проте має найнижчі запаси вугілля в країні.

Про це повідомила представниця України у Тристоронній контактній групі Вікторія Страхова, пише “Економічна правда“.

Луганська ТЕС є основним джерелом електро- і теплоенергії для мешканців Луганської області, а також живить Попаснянський водоканал, який забезпечує водою жителів поблизу лінії розмежування.

Раніше Міністерство енергетики дозволило Луганській ТЕС використовувати газ замість вугілля. У відомстві зазначили, що така можливість застосовуватиметься виключно на період можливої відсутності в достатніх обсягах запасів вугілля на складах через дії Російської Федерації.

На 6 січня ЛуТЕС має на складах 8,1 тис. тонн вугілля – заледве 14% від мінімального обсягу. Наразі лише на одній ТЕС дотримані гарантовані запаси вугілля.

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Україна

Росія розблокувала поставку партії вугілля для Луганської ТЕС

В Україну доставили перші 60 вагонів енергетичного вугілля для Луганської ТЕС, яка є головним джерелом енергії для області, проте має найнижчі запаси вугілля в країні. Про це повідомила представниця...

Війна з Росією

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