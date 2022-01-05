Росія блокує постачання вугілля з Казахстану, – Міненерго

Російська Федерація блокує постачання законтрактованого “Центренерго” енергетичного вугілля через свою територію.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй пресконференції в середу, 5 січня.
“Вугілля з Казахстану не йде. Є укладений контракт на 660 тис тонн вугілля для опалювального сезону, але через дії з боку Російської Федерації відбувається блокування транзиту. Ні ми, ні “Центренерго” не бачимо можливості фізично це вугілля отримати”, – сказав Галущенко.
При цьому, за його словами, морським шляхом вугілля йде в Україну стабільно та з дотриманням графіку.
Міністр заявив про суттєве зниження вартості імпортованого ресурсу:
“Якщо у період високих цін його вартість доходила до 300 доларів за тонну, то зараз йдеться про 140 доларів”.
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