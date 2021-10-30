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Україна планує закупити вугілля у Польщі, Казахстані і ПАР, – Міненерго

30/10/2021 12:21
У листопаді частка імпорту вугілля порівняно з жовтнем зросте, але роботу теплової генерації здебільшого забезпечує українське вугілля.

На цьому наголосив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міненерго.

“Робота нашої теплової генерації забезпечується переважно українським вугіллям. У жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн тонн вугілля власного видобутку. Це становить 85% від загального постачання”, – запевнив Власенко.

Наступного місяця планується збільшити постачання вітчизняного вугілля до 1,4 млн тонн.

“Також збільшиться частка імпорту завдяки диверсифікації джерел постачання вугілля. Українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля у листопаді з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки. Державна компанія «Центренерго» планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тонн вугілля. Також тривають перемовини з постачальниками зі Сполучених Штатів Америки“, – повідомив перший заступник міністра.

Міненерго у щоденному режимі контролює надходження та спрацювання вугілля на теплових електростанціях, зазначають у відомстві.

Станом на 29 жовтня у роботі – 35 теплових енергоблоків і 11 атомних. Вугілля надходить на теплові електростанції достатньо ритмічно, щоб забезпечити безперебійну роботу генерації, запевнили в Міненерго.

Як писала “Новинарня“, з 1 листопада 2021 року Росія припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну.

У листопаді українські енергокомпанії планують імпортувати 562 тис. тонн вугілля.

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