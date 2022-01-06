Латвія відправить Україні зброю та військову техніку, – міністр оборони

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Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс запевнив українського посла Олександра Міщенка, що його держава надасть Україні допомогу у вигляді зброї та військової техніки.

Про це інформує Lsm.lv.

Міністр оборони Латвії та посол зустрілися у середу, 5 січня, та узгодили зміст гуманітарного вантажу, який відправиться до України.

“Там буде зброя та техніка. Ми це зробимо, і ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме, адже Україна має право та має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напругу з наших власних кордонів, з нашого регіону. І хоча Україна не є членом НАТО, але вона є нашим союзником. По суті, вони нас захищають”, – заявив Пабрікс.

Раніше Латвія надавала широку підтримку Україні, включаючи фінансову та гуманітарну допомогу, реабілітацію поранених, а також підтримку службі капеланів.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року міністри оборони Литви, Латвії й Естонії – Арвідас Анушаускас, Артіс Пабрікс і Калле Лаанет – висловили солідарність з Україною, готовність надати нашій державі допомогу як невійськову, так і військову, та закликали до додаткового стримування Росії з боку НАТО.

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