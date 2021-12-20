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Вступ України в ЄС і НАТО: лідери Люблінського трикутника підписали декларацію

20/12/2021 14:44

Президенти України Володимир Зеленський, Литви Гітанас Науседа та Польщі Анджей Дуда підписали спільну декларацію, яка фіксує підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Про це в понеділок, 20 грудня, повідомляє “Укрінформ”.

“Спільна декларація фіксує чітку підтримку членства України в ЄС і НАТО, боротьбу з російською агресією”, – зазначив Зеленський.

Президент також розповів, що лідери Люблінського трикутника сьогодні скоординували кроки із підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2022 рік.

Саміт лідерів Люблінського трикутника – президентів України, Польщі та Литви відбувся в резиденції “Синьогора” в с. Гута Івано-Франківської області.

Довідково

Люблінський трикутник був утворений у липні 2020 року міністрами закордонних справ України, Польщі та Литви, які підписали Спільну декларацію щодо заснування нового регіонального альянсу.
Серед пріоритетів діяльності формату – посилення регіону, зміцнення безпеки, інтеграція України до ЄС і НАТО, розвиток економічної співпраці, спільна протидія гібридним загрозам.

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