Вступ України в ЄС і НАТО: лідери Люблінського трикутника підписали декларацію

Президенти України Володимир Зеленський, Литви Гітанас Науседа та Польщі Анджей Дуда підписали спільну декларацію, яка фіксує підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО.
Про це в понеділок, 20 грудня, повідомляє “Укрінформ”.
“Спільна декларація фіксує чітку підтримку членства України в ЄС і НАТО, боротьбу з російською агресією”, – зазначив Зеленський.
Президент також розповів, що лідери Люблінського трикутника сьогодні скоординували кроки із підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2022 рік.
Саміт лідерів Люблінського трикутника – президентів України, Польщі та Литви відбувся в резиденції “Синьогора” в с. Гута Івано-Франківської області.
Люблінський трикутник був утворений у липні 2020 року міністрами закордонних справ України, Польщі та Литви, які підписали Спільну декларацію щодо заснування нового регіонального альянсу.
Серед пріоритетів діяльності формату – посилення регіону, зміцнення безпеки, інтеграція України до ЄС і НАТО, розвиток економічної співпраці, спільна протидія гібридним загрозам.
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