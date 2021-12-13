У Луцьку координатори Люблінського трикутника підписали План спільних дій з боротьби із дезінформацією

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У Луцьку під час зустрічі координаторів Люблінського трикутника дипломати підписали “План спільних дій з боротьби із дезінформацією на 2022-2023 роки”.

Як передає “Новинарня“, 11 грудня заступники міністрів закордонних справ альянсу обговорили актуальні питання безпеки в регіоні, з особливим акцентом на загрозу безпеці України з боку Російської Федерації та гібридну атаку диктатора Лукашенка на східному кордоні Республіки Польща.

Співрозмовники одноголосно засудили ескалацію регіональних криз у вимірі безпеки з боку Російської Федерації.

“Люблінський трикутник виконує своє основне завдання як форум для постійної співпраці та узгодження позицій з питань, що мають ключове значення для трьох держав, що входять до нього. Ми повністю використовуємо цей інструмент на різних рівнях – постійно консультуємось із нашими національними координаторами, організовуються переговори та зустрічі міністрів закордонних справ, плануються переговори на найвищому рівні – президентів та прем’єр-міністрів. Парламентський вимір Трикутника також активний, про що свідчить нещодавня сесія Парламентської асамблеї Польщі, Литви та України”, – сказав заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач.

Урядовці наголосили на необхідності активізації галузевої співпраці відповідно до Дорожньої карти Трикутника, прийнятої в липні у Вільнюсі.

Під час зустрічі національні координатори Люблінського трикутника підписали “План спільних дій з боротьби з дезінформацією на 2022-2023 роки”.

Відправною точкою для розробки документа стала “Дорожня карта”, прийнята міністрами закордонних справ Польщі, Литви та України в липні у Вільнюсі.

В ній зазначається, що в найближчі роки одним із пріоритетів співпраці Польщі, Литви та України буде стратегічна комунікація та протидія гібридним загрозам.

План передбачає, зокрема, підготовку регулярних спільних звітів про інформаційні виклики та загрози, розробку механізму спільного реагування на кампанії дезінформації, обмін досвідом та знаннями та посилення спроможності протидії гібридним загрозам.

“Останніми місяцями дезінформаційна діяльність проти Польщі, Литви та України наростала і становила значну частину гібридної атаки на наш східний кордон. Переконаний, що спільний план дій в області боротьби з дезінформацією стане міцною основою для узгодженої відповіді на загрози в інформаційній сфері”, – сказав Марцін Пшидач.

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