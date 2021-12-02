Зеленський взяв участь у перших переговорах у форматі Люблінського трикутника

Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у перших переговорах у форматі Люблінського трикутника та провів розмову у форматі відеоконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє пресслужба президента України в четвер, 2 грудня.

Наголошується, що Зеленський відзначив символічність перемовин, що відбуваються у дні, коли відзначається 30-річчя визнання Польщею та Литвою незалежності України.

“Те, що саме Польща й Литва визнали нашу незалежність одними з перших, – не випадковість. Сьогодні, коли Росія тимчасово окупувала частину нашої території – півострів Крим, – і коли в нас складна ситуація, війна на сході нашої держави, ви також першими підтримуєте Україну, наш суверенітет, незалежність і територіальну цілісність”, – наголосив президент України.

Під час розмови глави держав обговорили та позитивно оцінили стан і динаміку міждержавних відносин, стратегічний характер яких підтверджується конкретним та вагомим змістом взаємодії. А також позитивно відзначили діяльність тристоронніх механізмів співпраці, зокрема спільної Литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг).

“Відбувся обмін оцінками ситуації на кордоні з Білоруссю. Президенти були одностайні щодо гібридного та штучного характеру міграційної кризи, яка вимагає рішучої та скоординованої відповіді”, – йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що Зеленський поінформував колег про безпекову ситуацію навколо нашої держави, пов’язану з концентрацією російських військ та озброєння вздовж українського кордону.

Окремо учасники розмови обговорили кроки, які Україна робить та має намір зробити для активізації процесу мирного врегулювання.

За результатами переговорів президенти України, Литви та Польщі схвалили спільну заяву.

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