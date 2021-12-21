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Країни Балтії заявили про готовність надати військову допомогу Україні

21/12/2021 19:10

Міністри оборони Литви, Латвії й Естонії – Арвідас Анушаускас, Артіс Пабрікс і Калле Лаанет – висловили солідарність з Україною, готовність надати нашій державі допомогу як невійськову, так і військову, та закликали до додаткового стримування Росії з боку НАТО.

Про це інформує пресслужба міноборони Литви за підсумками зустрічі керівників військових відомств, що відбулася у вівторок, 21 грудня, в Каунасі.

“Країни Балтії рішуче підтримують територіальну цілісність України, непорушність її кордонів, а також продовження реформ в оборонному секторі країни. У разі потреби країни Балтії готові надати Україні дуже швидку підтримку як військову, так і невійськову. Наша єдність та підтримка України дуже важливі”, – наголосив Анушаускас.

Під час дискусій міністри приділили велику увагу діям Росії та Білорусі, які дестабілізують безпекову ситуацію в Європі. Вони дійшли думки, що концентрація російського військового потенціалу на кордоні з Україною є особливо небезпечною спробою Росії обмежити суверенітет України, її прагнення до членства в НАТО.

Також міністри оборони країн Балтії розповіли про основні напрями подальшого співробітництва.

Зокрема, було підписано спільну заяву, в якій визначено спільні плани дій у галузі безпеки та оборони на 2022 рік.

Країни Балтії й надалі приділятимуть особливу увагу розвитку спільних можливостей та координації дій у форматах Євросоюзу та НАТО.

Загалом міністри одностайно назвали тісний зв’язок із союзниками та їхню військову присутність у регіоні – головним стрижнем системи безпеки країн Балтії.

Зустріч міністрів оборони трьох країн Балтії відбулася в каунаському Військовому музеї ім. Вітаутаса Великого.

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