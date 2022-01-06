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12 лотів через “Прозорро”: МОУ почало демонополізацію харчування армії

06/01/2022 23:45

Міністерство оборони України почало процедуру закупівлі послуг з організації харчування у Збройних силах України згідно до річного плану закупівель на 2022 рік.

Відповідна документація розміщена у системі “Прозорро”, повідомили в МОУ 6 січня.

Закупівлі проводитимуться за новими процедурами, які визначені Законом України “Про оборонні закупівлі” і набули чинності з 1 січня 2022 року.

“Як і було анонсовано 16 грудня 2021 року після погодження річного плану закупівель Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, річний обсяг послуг з організації харчування розподілений на 12 лотів, очікуваною вартістю від 275,8 млн гривень до 388,4 млн гривень. Процедуру закупівлі розпочато по усім 12 лотам”, – зазначили в МОУ.

“Я неодноразово підкреслював, що вважаю необхідним демонополізувати закупівлі у сфері оборони, зокрема, це стосується харчування. Ситуація, коли постачання залежить від однієї компанії, яка тотально домінує у цьому сегменті, є неприпустимою. Навіть якщо компанія належно виконує свої обов’язки за договорами, така залежність — це великі ризики і вразливість, які треба виключити”, – сказав міністр оборони  Олексій Резніков.

“Створюючи умови для вільної конкуренції за прозорими правилами, ми підвищуємо стійкість процесів в армії. Одночасно ми закладаємо досить жорсткі умови щодо контролю якості харчування”, – наголосив міністр.

Зазначається, що лоти сформовані за змістовно-територіальним принципом. В угодах із постачальниками передбачені умови, які гарантують безперервне забезпечення військових якісним харчуванням навіть за форсмажорних обставин.

“Досвід свідчить, що намагання здолати монополістів часто супроводжується судовими позовами, спробами заблокувати тендери чи зірвати поставки. Тому передбачено механізм, щоб гарантувати безперервність харчування. Лоти сформовані таким чином, щоб забезпечити резервний варіант у випадку, коли якийсь з постачальників не може чи не хоче виконати свої зобов’язання”, – пояснив заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.

“Скільки буде постачальників — невідомо. Їх може бути три, п’ять або й дванадцять. У будь-якому разі є алгоритм, який визначає резервний план для кожної військової частини”, – додав Шаповалов.

За його словами, наступний крок після демонополізації – підвищення якості харчування, аналіз технологічних карт, вибудова системи контролю за приготуванням їжі.

“Зміни — це процес, який триватиме певний час. Але ми наголошуємо — вони все одно відбудуться, ми подолаємо формальності і спротив… Буде нульова толерантність до корупції”, – наголосив заступник міністра.

МОУ закликає:
в разі, якщо вам відома інформація щодо можливих фактів порушень чи зловживань,
повідомляйте про них на “гарячу лінію” Управління з питань запобігання та виявлення корупції
за номером: +38 (044) 271 39 86.

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