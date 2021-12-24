“Демонополізація”. МОУ анонсувало нову організацію харчування у ЗСУ

Ілюстративне фото: пресслужба 1-ї танкової бригади

У 2022 році Міністерство оборони України застосує новий підхід до закупівлі послуг з організації харчування у Збройних силах України, завдяки якому відбудеться демонополізація закупівель, підвищиться прозорість та конкуренція між постачальниками.

Із такою заявою відомство виступило в п’ятницю, 24 грудня.

Зазначається, що метою змін є покращення якості харчування військовослужбовців, підвищення надійності та забезпечення безперебійності поставок, а також ефективне використання бюджетних коштів.

“Весь обсяг послуг з організації харчування, який ми плануємо закупити наступного року, розподілений на 12 лотів, очікуваною вартістю від 275,8 млн грн до 388,4 млн грн. Усі лоти є внутрішньо збалансованими з точки зору вмісту та обсягу послуг. Немає такого, що є якісь дуже вигідні лоти, і якісь непривабливі. Поділ на лоти дозволить збільшити кількість потенційних учасників закупівель і не допустити монополізації. А також посилити контроль за виконанням, вимоги будуть достатньо жорсткими. Нашим пріоритетом буде якість харчування і захищеність процесу. Такий підхід було погоджено профільним Комітетом Верховної Ради України”, – цитує заступника міністра оборони України Вячеслава Шаповалова пресцентр МО.

Пакет лотів вже анонсовано на платформі електронних закупівель “Прозорро”.

Закупівлі розпочнуться на початку січня 2022 року згідно з процедурами, які починають діяти у новому році — замість тендерних комітетів закон передбачає створення закупівельних організацій та призначення відповідних уповноважених.

“Ми починаємо працювати у рамках трирічного планування на підставі річних планів закупівель. Розпочинати закупівлі на наступний рік Міністерство може тільки після погодження цих планів. Погодження плану закупівель і нашого підходу профільним комітетом в частині послуг харчування відбулося в середині грудня. І ми одразу оприлюднили інформацію про лоти на 2022 рік. Тобто створено умови, щоб закупівлі розпочалися у перші ж дні нового року і в рамках нових процедур”, – додав Шаповалов.

З його слів, поставки на зимові місяці гарантовані перехідними контрактами, укладеними у 2021 році, процес буде безперервним.

“Останнім часом у ЗМІ було кілька зауважень щодо необхідності негайно розпочати закупівлі. У цій позиції не враховано, що змінилися вимоги законодавства. Провести відкриті тендери на сотні мільйонів гривень за 2 тижні, тобто до кінця року, неможливо згідно з законом. І якщо їх розпочати зараз, то 1 січня вони просто будуть заблоковані. Хочу подякувати народним депутатам, які підтримують наші ініціативи і допомагають захистити інтереси армії”, – резюмував Вячеслав Шаповалов.

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