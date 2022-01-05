Сербська армія проводить навчання біля кордону з Косовом

Фото: пресслужба МО Сербії

Військові Збройних сил Сербії під час новорічних та різдвяних свят проводять навчання на адміністративному кордоні з Косовом.

Про це в середу, 5 січня, інформує “Балканський оглядач”.

Міністерство оборони Сербії заявило, що навчання проводяться “з метою збереження та підвищення боєготовності для виконання поставлених завдань”.

Основну увага приділяють відпрацюванню дій у разі нападу на підрозділи сербської армії, а також тактиці, техніці та процедурам, які використовуються для запобігання незаконному перетину кордону, активності екстремістських груп та організованій злочинності.

Міноборони Сербії зазначає, що ситуація з безпекою біля адміністративного кордону із Косово є стабільною.

Водночас відомство наголошує, що навчання сербської армії ще більше покращують здатність військових виконувати завдання у співпраці з іншими силовими структурами Сербії та підрозділами KFOR “для забезпечення мирного та безпечного середовища для всіх громадян”.

Наприкінці минулого року прем’єр-міністр Косова Альбін Курті порівняв поведінку Сербії щодо своїх балканських сусідів з тим, як Російська Федерація ставиться до своїх сусідів, що колись входили до СРСР, пише “Європейська правда”.

Торік у вересні стосунки Сербії і Косова додатково загострилися через вимогу Косова змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова. Цей крок розлютив косовських сербів, які заблокували два пункти пропуску.

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